Heidi Klum: So bereitet sie sich auf ihr «HeidiFest» in München vor

Die Qual der Dirndl–Wahl

«In welchem Dirndl gefallen wir euch am besten? 1, 2 oder 3? Nur noch einmal schlafen, dann ist endlich mein HeidiFest», schreibt Heidi Klum zu Fotos, auf denen sie gemeinsam mit Tochter Leni (21) in drei verschiedenen Dirndl–Looks zu sehen ist. Das Mutter–Tochter–Gespann testet bereits einen Tag vor dem Event verschiedene Trachten–Outfits von Rot über Grün bis Schwarz und posiert damit vor einer Fotoleinwand mit malerischer Bergkulisse.