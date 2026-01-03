Heidi Klum stellt zweites «HeidiFest» in Aussicht

Erst kommt «GNTM»

Bevor Klum allerdings erneut zur Wiesn–Gastgeberin wird, steht ein anderes Grossprojekt an: Am 11. Februar startet die 21. Staffel von «Germany's next Topmodel» auf ProSieben, wie der Sender zum Jahresanfang bekannt gab. Zunächst treten die Männer an, einen Tag später folgen die Frauen. Unterstützung erhält Klum diesmal von Modeikone Jean Paul Gaultier (73), der sie bei der ersten Auswahl begleitet. «Es wird meeeegggaaa», schwärmte die Chefjurorin in ihrer Fragerunde über die kommende Staffel.