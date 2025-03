Heidi Klum testet ihr Oscar-Kleid auf dem Trampolin

Gatte Tom geht auf Tour

Im Gegensatz zu den Vorjahren war Heidi Klum ohne ihren Ehemann erschienen. Denn Tom Kaulitz (35) steckt in den letzten Vorbereitungen für die Europatour seiner Band Tokio Hotel, die am 4. März in Ludwigsburg startet. Am Wochenende teilte die Band auf Instagram mit, dass der letzte Probentag erfolgreich absolviert wurde.