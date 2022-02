Heidi Klum trauert um «America's Got Talent»-Star Jane Marczewski

Auf Instagram trauert Klum um «Nightbirde», so der Künstlername der Sängerin. «Wir lieben dich. Ruhe in Frieden, Nightbirde», schrieb das Model zu einem Bild von Marczewski, auf dem diese gerade freudestrahlend auf der «America's Got Talent»-Bühne performte. Obwohl ihr schon damals kaum Überlebenschancen eingeräumt wurden, hatte sie nie die Hoffnung aufgegeben: «Ich habe eine Überlebenschance von zwei Prozent. Aber zwei Prozent sind nicht null Prozent», teilte sie damals dem Millionenpublikum mit.