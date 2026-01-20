Heidi Klum trauert um Modeschöpfer Valentino Garavani

«Valentinos Ruf als einer der kreativsten und talentiertesten Designer der Modebranche kann nur von seiner Freundlichkeit und Grosszügigkeit überschattet werden», so Klum. «Er war eine wahre Legende in jedem Sinne des Wortes. Mögest du in Frieden ruhen und danke dir für all die Schönheit, mit der du uns beehrt hast.» Dazu teilte Klum ein gemeinsames Foto von der Met Gala 2003, wo sie eines von Valentinos Designs trug.