Heidi Klum: Treten nun alle vier Kinder in ihre Model-Fussstapfen?

Johan hat eine künstlerische Ader

Ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt hatten alle vier Geschwister im Januar 2024, als sie Seal zur Filmpremiere von «The Book of Clarence» in Los Angeles begleiteten. Damals fiel Johan (18), der lässig in schwarzem Hoodie und schwarzer Hose gekleidet war, mit seinem Lockenkopf und seiner beachtlichen Körpergrösse auf. Er reichte schon fast an seinen 1,90 Meter grossen Bruder Henry heran. Die Voraussetzungen für eine Modelkarriere wären bei ihm also ebenfalls durchaus gegeben. Doch vielleicht lässt er auch anderweitig von sich hören.