Heidi Klum überrascht in Kanariengelb bei Elton Johns Oscar-Party

Heidi Klum (49) stach aus der Menge heraus, als sie mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (33) an der alljährlichen Oscar-Party teilnahm, bei der am Sonntag in West Hollywood Geld für die Elton John AIDS Foundation gesammelt wurde. Die «GNTM»-Chefin hatte sich zu diesem Anlass in ein knallgelbes Kleid aus grossen Federn und mit einer halbdurchsichtigen Schleppe geschnürt.