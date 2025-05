Heidi Klum und Seal: Für ihre grosse Liebe gab es kein Happy End

Als sich Heidi Klum (51) und Seal (62) am 10. Mai 2005 in einer kleinen Strandzeremonie in Mexiko das Jawort gaben, hätte wohl niemand gedacht, dass diese grosse Liebe nur sieben Jahre später schon wieder vorbei sein würde. Denn von Beginn an galten das Model und der Sänger als absolutes Traumpaar der Promiszene. Sie schwärmte in Interviews in den höchsten Tönen von ihm, er schlüpfte liebevoll in die Rolle des Ersatzvaters für ihre Tochter Leni (21).