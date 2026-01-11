Heidi Klum und Tom Kaulitz: Darum verzichten sie derzeit auf Alkohol

Heidi Klum (52) und Tom Kaulitz (36) starten das neue Jahr mit einigen Wochen ohne Alkohol. Wie das Model am Wochenende in einer Instagram–Fragerunde preisgab, macht das Paar derzeit «Dry January».
Kein Alkohol, dafür viel Suppe
Bei der Gesundheitskampagne, die ursprünglich aus Grossbritannien stammt und sich seit mehreren Jahren auch in vielen anderen Ländern grosser Beliebtheit erfreut, verzichten Menschen im gesamten Januar auf Alkohol. Damit soll Körper und Geist eine Pause gegönnt werden, was zu besserem Schlaf, mehr Energie, besserer Haut und gesteigerter mentaler Klarheit führen soll.
Über die Feiertage hatte sich das Paar noch jede Menge Genuss gegönnt: Erst verbrachten Heidi Klum und Tom Kaulitz einige Tage im Kreise der Familie in New York, dann feierten und entspannten sie in der sonnigen Karibik.
Zurück in Los Angeles will das Paar nun wohl wieder den gesunden Lifestyle in den Fokus rücken. So zeigte sich Heidi Klum auch einmal mehr beim Zubereiten einer stärkenden Hühnerbrühe, zumal es ihrem Mann derzeit nicht so gut gehe, wie sie weiter verriet. Deshalb gab es neben der Suppe mit viel Gemüse vor allem eines: viel Ruhe. Ihr Tom liege noch im Bett, teilte Heidi Klum zunächst mit. Später verriet die 52–Jährige, dass das Paar nun einen Film anschaue.
Viele Lieblingsmomente mit ihrem Mann
Dazu machte sie dem Tokio–Hotel–Musiker, mit dem sie seit 2019 verheiratet ist, mal wieder eine dicke Liebeserklärung. «Jeder Tag» sei ihr Lieblingsmoment mit Tom Kaulitz. Zudem nannte sie ihn auch auf die Frage nach ihrem Promi–Schwarm.
Ausserdem enthüllte Klum, dass sie am liebsten Spaghetti esse. Und auch berufliche News gab sie preis: Ihr vierter Song, der den Titel «Red Eye» tragen soll, werde bereits im Februar und damit pünktlich zum Start der neuen «GNTM»–Staffel erscheinen.