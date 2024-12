Heidi Klum und Tom Kaulitz: Das ist das Geheimnis ihrer Ehe

Das liege auch an seinem Alter, erklärt die 51–Jährige weiter. «Mit 35 Jahren hat man eben mehr Energie, als wenn ich jemanden hätte, der zehn Jahre älter ist als ich. Ich bin nicht jemand, der rumsitzt, ich liebe Spontaneität. Mit Bill, Toms Bruder, ist das genauso. Ich habe ja direkt zwei geheiratet. Den kann ich auch um Rat fragen, wenn Tom was macht, was mich nervt», lacht die vierfache Mutter.