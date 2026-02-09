Heidi Klum und Tom Kaulitz fieberten beim Super Bowl vom Bett aus mit

Bad–Bunny–Song zum Gassigehen

Nach einer Gassirunde mit den Hunden ging es weiter mit dem nächsten Sportereignis des Tages: dem NFL–Finale zwischen den Seattle Seahawks und den New England Patriots, das in der US–Wahlheimat von Klum und Kaulitz wieder mehr als 100 Millionen Menschen an die Bildschirme lockte. Das Model filmte vom Bett aus mit, wie Charlie Puth (34) die Nationalhymne im Stadion in Santa Clara sang. Später postete Heidi Klum auch noch einen Ausschnitt aus der Halbzeitshow von Bad Bunny (31). Darauf hatte sie sich zuvor schon eingestimmt und den Gassigang mit dessen Song «NUEVAYoL» untermalt.