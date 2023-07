Heisse Sommertage in Paris: Heidi Klum (50) und Tom Kaulitz (33) verbringen nach einem Aufenthalt in Venedig derzeit wohl weitere Urlaubstage in der französischen Hauptstadt. Auf Instagram postete die «Germany's next Topmodel»-Moderatorin zahlreiche Eindrücke aus der Stadt der Liebe, in der sie sich gerade zusammen mit ihrem Ehemann aufhält. Unter anderem liess sie ihre Follower wissen: «Es ist heiss heute in Paris.»