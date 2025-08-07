Heidi Klum und Tom Kaulitz machen radikale Wurmkur

Heidi Klum (52) hat ein ungewöhnliches Projekt für sich und ihren Ehemann Tom Kaulitz (35) angekündigt: Das Supermodel will sich erstmals einer Wurm– und Parasiten–Entgiftung unterziehen. Wie sie dem «Wall Street Journal» mitteilte, soll der Prozess «Monate» dauern.
Die Enthüllung kam zustande, als die Zeitung die «Project Runway»–Moderatorin nach ihrer Ernährung fragte. «Ich folge keiner speziellen Diät. Aber wir werden zum ersten Mal eine Wurm– und Parasiten–Entgiftung machen», erklärte Klum. «Alles, was ich momentan in meinem Instagram–Feed sehe, handelt von Würmern und Parasiten. Also mache ich eine Wurm– und Parasiten–Reinigung mit meinem Mann.»
Instagram als Inspirationsquelle
Das deutsche Model begründete seine Entscheidung damit, dass sie «gehört» habe, dass Menschen dies «einmal im Jahr machen sollen». Da sie es «noch nie gemacht» habe, fühle sie sich «wirklich im Rückstand». Auf die Frage, ob es überhaupt Beweise dafür gebe, dass sie und ihr Ehemann Würmer oder Parasiten haben, antwortete Klum: «Anscheinend haben wir alle Parasiten und Würmer. Wenn man jemand ist, der ab und zu rohe Sachen isst, wie zum Beispiel Sushi.»
Die 52–Jährige, die sich 2022 als riesiger Wurm zu Halloween verkleidete, sagte, dass es «Pillen gibt, um sie loszuwerden», die «all diese Kräuter» enthalten. «Da sind viele Nelken drin. Parasiten hassen Nelken. Sie hassen auch die Samen einer Papaya», so Klum und gab zu: «Ich weiss nicht, was zum Teufel da rauskommen wird.»
Arzt: «Nicht alle Menschen haben Parasiten und Würmer»
Dr. David Purow, ein Gastroenterologe am Huntington Hospital in New York, sagte gegenüber der «New York Post», dass Klums Behauptungen übertrieben seien. «Nicht alle Menschen haben Parasiten und Würmer als Teil ihres normalen Mikrobioms», erklärte er und fügte hinzu, dass es «keine klaren, bewiesenen Vorteile dieser Reinigungen» gebe.