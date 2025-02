Heidi Klum widmet Karl Lagerfeld erste «GNTM»-Männer-Modenschau

Für Klums Male Models ist die Herausforderung, in Looks von Karl Lagerfeld über den Runway zu laufen, eine grosse Ehre: «In keiner Staffel war die erste Fashionshow für so einen grossen Namen. Etwas Besseres könnte es gar nicht geben», wird Kandidat Kevin in einer Pressemitteilung zitiert. «Wenn Karl Lagerfeld das wüsste, würde er sich im Grab umdrehen», scherzt hingegen Kandidat Eliob.