Heidi Klum wird zum Hai: «Zu Hause quietsche ich nicht so rum»

Was würden Sie gerne mal mit Ihren eigenen Hunden besprechen?

Klum: Ich würde gerne wissen, wie wir so sind als Mensch. Ich glaube, unsere Tiere haben es sehr gut bei uns. Jeden Tag geht jemand anderthalb Stunden mit ihnen wandern, sie haben einen riesigen Garten, wedeln von morgens bis abends mit ihrem Schwänzchen, bekommen etwas Leckeres zu essen und dürfen bei Mami und Papi im Bett schlafen. Aber ich würde mich trotzdem gern mit ihnen unterhalten können.