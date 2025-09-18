Heidi Klum wurde als Kind wegen ihres Namens gehänselt

Heidi Klum über besondere Kindheitserinnerungen

Schon als Kind kam sie mit alpenländischer Kultur in Kontakt: «Wir sind immer in die Berge nach Südtirol gefahren. Da habe ich Skifahren gelernt, das Jodeln und all die Leckereien», erzählt sie. Auch Lederhosen gehörten zu ihren Sommerurlauben. Besonders prägend war ihre Grossmutter Leni, die Heidi liebevoll betreute und ihr die Haare in aufwendigen Steckfrisuren mit Gänseblümchenkränzen machte. «Wenn meine Eltern unterwegs waren, war ich bei ihr. Dann haben wir den Musikantenstadl geguckt. Ich habe es geliebt!»