Heidi Klum zeigt alte Bewerbungsfotos aus dem Keller

Heidi Klum modelt mit Tochter Leni

Und auch die nächste Klum–Generation steht schon längst in den Startlöchern. Während Modelmama Heidi mit ihren drei jüngeren Kindern und Ehemann Tom Kaulitz (34) in Los Angeles lebt, studiert ihre älteste Tochter Leni Klum (19) nicht nur Innenarchitektur in New York. Auch Leni modelt bereits seit wenigen Jahren. Gemeinsam waren Mutter und Tochter etwa bereits mehrfach die Gesichter von Kampagnen des auf Dessous spezialisierten Labels Intimissimi.