Heidi Klum zeigt anstrengendes Wurm-Training im Mermaid-Kostüm

Wurm-Comeback nach Corona-Pause

Nach einer Corona-Pause konnte Heidi Klum am Montag vor einer Woche endlich wieder ihre legendäre Grusel-Party in New York feiern. Auch diesmal überraschte sie wieder mit einem aussergewöhnlichen Look: Die gebürtige Rheinländerin steckte von Kopf bis Fuss in einem Wurm-Kostüm. Die längliche, rötlich glänzende Kostümierung war eng an den Körper des Models angepasst, nur kleine Schlitze waren für Mund und Augen ausgespart. Ehemann Tom Kaulitz (33) verwandelte sich passend dazu in einen Fischer, der den Wurm des Abends mit einer Angel am Haken hielt.