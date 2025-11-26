Heidi Klum zeigt sich in Latex-Outfits von ihrer freizügigen Seite

Heidi Klum (52) weiss, wie man Dessous in Szene setzt. Für ein neues Fotoshooting greift sie jetzt allerdings zu einem ungewöhnlichen Material – und teilt die Ergebnisse auf Instagram mit ihren Fans.
Flammen–Details und helfende Hände
Die vierfache Mutter präsentiert sich zunächst in einer Garderobe voller Kleidung. Doch schon im nächsten Clip geht es los: Sie trägt einen nudefarbenen Bodysuit mit schwarzen Latex–Flammen, die Brust und Bikinizone bedecken. Die «Germany's next Topmodel»–Moderatorin rundet den Look mit passenden Overknee–Stiefeln und einer schwarzen Lederjacke ab. Ihre blonden Haare trägt Klum glatt und offen, der markante Pony rahmt ihr Gesicht ein. Eine grosse schwarze Sonnenbrille und ein dezentes Make–up mit bronzefarbenen Wangen und Nude–Lippen vervollständigen den Auftritt. Im letzten Clip des umfangreichen Posts zeigt sie sich damit beim Shooting.
Im dritten Clip wartet das eigentliche Highlight. Klum ist von hinten zu sehen, wie sie in einen knallengen nudefarbenen Latex–Rock mit Glitzerstreifen an den Seiten hineinschlüpft – oder vielmehr hineingezwängt wird. Zwei Assistenten helfen dabei: Eine hält die Seiten zusammen, der andere zieht den Reissverschluss hoch.
Auf dem nächsten Foto ist lediglich ein schwarzer Latex–BH zu sehen. Der übernächste Clip zeigt Klum dann beim Shooting in einer knallengen und knallroten Bustier–Hosen–Kombination. Zu diesem Latex–Outfit trägt sie rote Spitzenpumps. Selbstbewusst setzt sie den Look in Szene.
Heidi Klum: «Ich war schon immer selbstbewusst»
Dass sie sich so freizügig zeigt, ist für Klum nichts Neues. Gegenüber «People» erklärte sie vor einigen Monaten: «Ich werde seit 1992 nackt oder in Dessous fotografiert, lange vor Instagram.» Für sie habe sich lediglich die Plattform geändert. «Statt in meinen kleinen Höschen in einer Zeitschrift zu sein, bin ich jetzt auf Instagram. Es ist dasselbe.»
Das Selbstvertrauen, das sie heute ausstrahlt, sei keineswegs ein Produkt des Alters, betont die gebürtige Bergisch Gladbacherin. «Die Leute sagen immer: ‹Du bist wahrscheinlich selbstbewusster geworden, als du älter wurdest›, aber ich war schon immer selbstbewusst», stellte sie klar. «Ich habe kein Problem damit, in meiner Unterwäsche herumzulaufen. Ich verstecke mich nicht in einer Ecke.»