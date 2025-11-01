Heidi Klums Halloween-Party: Auch diese Promis feierten mit

Seit 2000 schmeisst Heidi Klum (52) ihre Halloween–Partys, die inzwischen schon legendär sind. Auch in diesem Jahr folgten wieder zahlreiche Promis ihrer Einladung nach New York.
Bill Kaulitz als Sailer Moon, Damian Hurley als Stitch
Bereits am Donnerstagabend stimmten sich das Model und ihre Gäste in der Pizzeria «Crazy Pizza» ein, an der Klum beteiligt ist. Am Freitagmorgen läutete sie dann die grün–orangefarbene Beleuchtung des Empire State Buildings an, bevor es in die stundenlange Maske ging. Die vierfache Mutter verwandelte sich diesmal in eine gruselige Medusa und war ebenso wie ihr Mann Tom Kaulitz (36) kaum zu erkennen. Natürlich waren auch ihre Kinder Johan, Henry, Lou und Leni (im bunten Streifenlook) sowie weitere Vertraute mit von der Partie. Schwager Bill Kaulitz kam als Sailor Moon.
«GNTM»–Siegerin Daniela Djokic erschien als mörderische Braut, Tokio–Hotel–Bassist Georg Listing mit seiner Frau im weissen Duo–Look. Auch Klums guter Kumpel Thomas Hayo war unter den Gästen, ebenso wie die einstige «GNTM»–Finalistin Rebecca Mir samt Ehemann Massimo Sinató. Das Paar kam in «Addams Family»–Verkleidung.
Boris Beckers Tochter Anna Ermakova posierte ebenso für die Fotografen wie sein Sohn Elias Becker mit Freundin Yasmine Dahlberg. Elizabeth Hurleys Sohn Damian war als «Stitch» gekommen. Und die Elevator Boys hatten sich eine ganz besondere Überraschung ausgedacht. Sie servierten Heidi Klums «Kopf» auf einem Silbertablett.
Daneben standen auch auf der Gästeliste: Model Coco Austin, Elon Musks Mutter Maye. Modedesignerin Belania Daley, Künstlerin Ana Amelia Batlle Cabral, Komiker Marcello Hernandez, Moderatorin Ariana Madix, Sängerin Fey, Model Gigi Gorgeous und Schauspielerin Valentina Sampaio