Heidi Klums Kinder: «Mama ist auf der Coolness-Skala eine 12»

Vom Basketballtraum zum Laufsteg

Dabei war eine Model–Karriere nicht für beide von Anfang an das Ziel. Leni habe als Kind unbedingt Ballettlehrerin werden wollen, erzählte sie der «Gala». «Aber so mit elf wusste ich dann, dass ich Model werden möchte. Ich sah, wie viel Spass meiner Mutter ihre Arbeit machte, und das hat mich inspiriert.» Henry dagegen wollte Basketballprofi werden. Der Anfang vor der professionellen Kamera sei für ihn eine echte Herausforderung gewesen: «Für Familienfotos habe ich schon oft posiert. Aber mit einem professionellen Fotografen zu arbeiten, war dann doch etwas ganz anderes», gab er zu.