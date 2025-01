Heidi Klums Sohn Henry Samuel feiert Laufsteg-Debüt in Paris

Strebt der 19–Jährige nun auch eine Karriere im Modelbusiness an? Geträumt davon habe er davon nicht unbedingt: «Ich habe viele Interessen – Sport, Musik, Film und Mode. Ich möchte die verschiedenen kreativen Erfahrungen, die sich mir bieten, nutzen, um den richtigen Weg für meine Zukunft zu finden.» Ein Auftritt bei «Germany's Next Topmodel» ist in nächster Zeit offenbar noch nicht geplant. «Das ist etwas, worüber ich bisher nicht viel nachgedacht habe», bekundete er gegenüber «Vogue». «Mein Deutsch ist nicht so gut wie das meiner Schwester Leni, deshalb müsste ich die Sprache definitiv noch besser lernen, um mich wohlzufühlen. Aber ich denke, es könnte wirklich Spass machen – man weiss ja nie!»