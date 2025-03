Heidi Klums Sohn Henry Samuel posiert halbnackt auf Magazincover

Heidi Klum schwärmt: «Erfüllt mein Herz mit so viel Freude»

Und die ist stolz wie Oskar auf ihren ältesten Sohn. Auf ihrem Instagram–Account teilte sie das Cover des «Hunger Magazine» und schrieb dazu: «So stolz auf dich, mein schöner Henry!» Das erste Cover sei ein «unglaublicher Meilenstein». Weiter schwärmte sie: «Zuzusehen, wie du zu dem wunderbaren jungen Mann geworden bist, der du heute bist, erfüllt mein Herz mit so viel Freude. Die Welt fängt gerade erst an zu sehen, was ich schon immer gewusst habe – du bist für Grosses bestimmt!»