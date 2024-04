Heidi, Leni und Co.: Klum-Familie feiert beim Coachella

Auf der Bühne überraschte neben Lana Del Rey ein weiterer Star: Sängerin Billie Eilish (22) performte im Duett mit ihrem «Idol» ihren eigenen Song «Ocean Eyes» sowie Del Reys Song «Video Games». Ausserdem traten am Freitag Popsängerin Sabrina Carpenter (24), Rapper Lil Uzi Vert (29), Neu–Mama Suki Waterhouse (32) und viele weitere auf. Headliner am Samstagabend ist Tyler, The Creator (33) und am Sonntagabend Doja Cat (28).