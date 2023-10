Heidi und Leni Klum verraten, wie unterschiedlich sie eigentlich sind

Sie sind erfolgreiche Models, aber auch grundverschieden

Die «GNTM»–Chefin und das Nachwuchsmodel verraten dabei auch, wie verschieden sie sind. Diese Unterschiedlichkeit könnte sogar ein Grund für das Studienfach sein, mutmasst Heidi Klum. «Wahrscheinlich kommt es daher, dass sie in meinem Haus in L.A. in einer sehr farbenfrohen, zusammengewürfelten Umgebung aufgewachsen ist und das bei ihr ausgelöst hat, dass sie selbst lieber in einem ganz anderen Stil leben, alles anders machen möchte.» So ganz streitet Leni Klum das nicht ab: «Das Haus ist wirklich sehr bunt. Ich brauche in meinem eigenen Zuhause einen Kontrast, deshalb ist es ganz weiss und minimalistisch eingerichtet. Es gibt – ausser einem Foto von Mama und mir – auch kaum Deko.» Fotos in dem Magazin zeigen die extrem helle und hell eingerichtete Penthouse–Wohnung der Studentin und das kunterbunte Zuhause ihrer Mutter.