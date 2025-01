Heike Makatsch: So war der Dreh zu «Wer stiehlt mir die Show?»

Im TV geht es auf ProSieben ab dem 2. März zur Primetime um 20:15 Uhr in die neue «Wer stiehlt mir die Show?»–Runde, die weiteren Episoden gibt es dann immer sonntags. Jeweils eine Woche vor TV–Ausstrahlung, also ab dem 23. Februar, sind die Folgen der Show via Joyn im Stream zu sehen. Wie auch schon in den vergangenen Staffeln wird es neben Makatsch, Garvey und Teclebrhan stets eine Zuschauerin oder einen Zuschauer geben, die als Wildcard in den verschiedenen Quizrunden mitmischen.