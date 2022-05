Heiko und Roman Lochmann schenken sich nichts zum Geburtstag

Als Teenies waren Roman und Heiko Lochmann (23) als das YouTuber- und Musikduo Die Lochis bekannt. Ihr altes Image streifen sie nun ab und starten als HE/RO neu durch. Am 13. Mai - dem Geburtstag der Zwillinge - erscheint ihr Debütalbum «Teen Star Dilemma». Für die Brüder ist dies «ein komplett neues und ganz klar anderes Kapitel», erzählen sie im Interview mit spot on news. Ausserdem sprechen sie über toxische Liebesbeziehungen sowie Angstzustände und verraten, was sie für ihren Geburtstag geplant haben.