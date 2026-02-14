Heiko und Roman Lochmann: «Wir haben keine Angst vor Verletzlichkeit»

Bill und Tom Kaulitz haben es als Zwillinge bei «The Voice» vorgemacht. Haben Sie sich etwas von ihnen abgeschaut?

Heiko: Wir haben als Kids Tokio Hotel total gefeiert, Romans erste CD war von Tokio Hotel. Gerade ihr Rock–Pop–Sound ist einfach zeitlos. Vorbild ist ein grosses Wort, das würde ich nicht sagen, aber die Jungs sind auf jeden Fall eine Inspiration. Aber ich muss trotzdem sagen, wir sind Heiko und Roman Lochmann und nicht Bill und Tom Kaulitz. Die Jungs haben Stärken, die wir nicht haben und andersrum. Ich will gar nicht vergleichen, aber es ist natürlich trotzdem eine Ehre, auf dem Stuhl bei «The Voice Kids» zu sitzen, auf dem die beiden auch schon bei «The Voice of Germany» sassen.