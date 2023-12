«Heiliger Schlag»: Oscar-Ohrfeige hat Jada Pinkett Smiths Ehe gerettet

Denn was die Öffentlichkeit zum Zeitpunkt der Oscar–Ohrfeige nicht wusste: Jada Pinkett Smith und Will Smith waren de facto längst kein Paar mehr. Bereits 2016 hatten sie sich laut Pinkett Smiths kürzlich erschienener Biografie «Worthy» getrennt. Doch nachdem Will Smith sie bei seiner Oscar–Tirade als seine «Frau» bezeichnete, habe das etwas in ihr ausgelöst. Das verriet Pinkett Smith schon im Oktober 2023 in der britischen «The One Show».