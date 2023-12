Heim-EM 2024: Das Eröffnungsspiel läuft im ZDF

Bei der Heim–EM 2024 trifft Gastgeber Deutschland in Gruppe A im ersten Match in München auf das Team aus Schottland. Die beiden anderen Spiele der DFB–Elf zeigt das Erste. Am 19. Juni läuft die deutsche Nationalmannschaft in Stuttgart ab 18:00 Uhr gegen Ungarn auf. Vier Tage später, am 23. Juni, findet das Match gegen die Schweiz ab 21:00 Uhr in Frankfurt statt.