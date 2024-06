Heim-EM im TV und Stream: Hier können Fussballfans live einschalten

Über Sublizenzen können ARD, ZDF und RTL insgesamt 46 Spiele live übertragen. RTL arbeitet eng mit MagentaTV zusammen und überträgt 12 Spiele, ARD und ZDF haben jeweils die Rechte an 17 Spielen. Darunter sind alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, einschliesslich des Eröffnungsspiels am 14. Juni in München und des Endspiels einen Monat später in Berlin. Das ZDF überträgt das Eröffnungsspiel am 14. Juni, die ARD das Finale am 14. Juli.