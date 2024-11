Heimatbesuch: Jennifer Garner macht Herbstausflug

Für die Schauspielerin war es auch ein Trip in die Heimat: Geboren wurde Jennifer Garner in Texas, aufgewachsen ist sie aber in Charleston in dem US–Bundesstaat West Virgina. Ihre Mutter lebt dort immer noch. Auf weiteren Kacheln des Posts zeigt Garner ihre Bewunderung für die bunte Natur des Herbstes: rote Laubbäume, grüne Wälder, bunt–verfärbte Baumreihen. Dazu schreibt die Schauspielerin: «West Virginia – du weisst, wie Herbst geht» und garniert den Beitrag mit bunten Blätter–Emojis und farbigen Herzen.