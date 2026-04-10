Heimische Blumenwelt geniessen: Drei schöne Reiseziele im Frühling

Auf dem Gelände gibt es auf einer Fläche von gut 20.000 Quadratmetern unter anderem 50 Haus– und Themengärten und eine sorgfältig kuratierte Pflanzenwelt zu entdecken. Daneben lockt ein reichhaltiges Kulturprogramm, insgesamt sollen es über die Monate verteilt gut 1.000 Veranstaltungen auf mehreren Bühnen sein. Schon zum Start geht es mit einem Hit–Garanten los: Am 17. April tritt Oimara auf, der etwa mit «Wackelkontakt» die Charts gestürmt hat. Der ESC–Spassmacher Guildo Horn soll am 24. Mai mit seinen Orthopädischen Stützstrümpfen spielen und für den 11. Juli ist beispielsweise ein Konzert der Gruppe Mia geplant.