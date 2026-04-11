Heimische Blumenwelt geniessen: Drei schöne Reiseziele im Frühling

Wenn die Tage langsam länger werden und die Knospen aufgehen, zieht es viele Menschen ins Freie. Hier drei Destinationen, die sich im Frühling besonders für Blumen–Fans lohnen. Ein Ausflug, Tagestrip oder auch ein Zwischenstopp auf einer längeren Reise lohnt sich an diesen drei Orten in Deutschland allemal.
Blütenzauber auf Mainau im Bodensee
Die Insel Mainau im Bodensee wird nicht umsonst «Blumeninsel» genannt. Im Frühling verwandelt sich das rund 45 Hektar grosse Areal in ein Meer aus Tulpen, Narzissen und Hyazinthen. Zierkirschen und Kaiserkronen tragen ebenfalls ihren Teil zum Blütenzauber bei. Das milde Bodenseeklima sorgt nicht nur dafür, dass die Blumen erblühen, sondern macht auch den Aufenthalt sehr angenehm.
Auf der Insel gibt es mehrere Hundert Tulpensorten, die auf der Südhangwiese gegen Mitte April den Höhepunkt ihrer Blüte erreichen. Dies ist allerdings stets abhängig von den vorherrschenden Temperaturen und der Witterung. Ein «Tulpenbarometer» gibt es auf der offiziellen Webseite der Insel.
Zur Besichtigung müssen Tickets erworben werden. Ein einzelner Erwachsener zahlt online aktuell 26,90 Euro, vor Ort dann 29,50 Euro. Es gibt zahlreiche weitere Varianten, etwa auch Familientickets.
Die grösste Rosensammlung der Welt in Sangerhausen
Wer glaubt, Rosen blühen erst im Sommer, liegt nicht wirklich richtig: Das Europa–Rosarium in Sangerhausen in Sachsen–Anhalt präsentiert bereits im späteren Frühling zur Saisoneröffnung am 1. Mai eine beeindruckende Vielfalt. Auf der offiziellen Webseite als mittlerweile grösste Rosensammlung der Welt beschrieben, bekommen Besucherinnen und Besucher hier schon seit deutlich über 100 Jahren einen imposanten Anblick geboten.
In dem botanischen Garten, der demnach etwa 80.000 Rosenstöcke beherbergt, sollen gut 8.700 Rosenarten und –sorten zu finden sein – darunter Wildrosen, die wohl längst aus vielen anderen Gärten verschwunden sind. Es soll sich auch um die grösste Wildrosensammlung der Welt handeln.
In der Nebensaison, zu der der Mai gehört, zahlen Erwachsene 7,50 Euro Eintritt. Auch hier gibt es vergünstigte Varianten wie etwa Familienkarten oder ein Guten–Abend–Ticket.
Neuss empfängt zur Landesgartenschau
Im nordrhein–westfälischen Neuss ist 2026 ein besonderes Blumenspektakel geboten. In diesem Jahr ist die Stadt Gastgeberin der Landesgartenschau. Neuss zeigt sich bereits in wenigen Tagen offiziell im bunten und duftenden Frühlingskleid. Los geht es am 16. April. Die Landesgartenschau schliesst am 11. Oktober wieder ihre Tore.
Auf dem Gelände gibt es auf einer Fläche von gut 20.000 Quadratmetern unter anderem 50 Haus– und Themengärten und eine sorgfältig kuratierte Pflanzenwelt zu entdecken. Daneben lockt ein reichhaltiges Kulturprogramm, insgesamt sollen es über die Monate verteilt gut 1.000 Veranstaltungen auf mehreren Bühnen sein. Schon zum Start geht es mit einem Hit–Garanten los: Am 17. April tritt Oimara auf, der etwa mit «Wackelkontakt» die Charts gestürmt hat. Der ESC–Spassmacher Guildo Horn soll am 24. Mai mit seinen Orthopädischen Stützstrümpfen spielen und für den 11. Juli ist beispielsweise ein Konzert der Gruppe Mia geplant.
Tageskarten ohne Ermässigung liegen für Erwachsene bei 20 Euro. Erneut gibt es aber auch hier beispielsweise Familien– und Gruppentarife sowie weitere ermässigte Angebote.