Als es am nächsten Tag an der Tür klingelt, steht mal keine Nachricht vor der Tür, sondern Sharon höchstpersönlich. Die guckt sich kurz an, wie heftig die Männer-Schlafzimmer aussehen und holt dann Max und Jan zum Paragliden ab. Daraus wird nur leider nichts, weil es schon wieder regnet. Endlich Zeit zum Reden! Im Falle von Max vielleicht gar nicht so gut. Der versucht mal wieder der Bachelorette zu erklären, dass er noch keine sexuelle Anziehung zu ihr spürt, sie aber auf einem guten Weg seien. «Letztendlich frage ich mich, ob unsere Zeit hier noch reicht», schliesst Sharon - wieder deutlich verwirrt - das Gespräch ab.