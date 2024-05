Heimlicher Star bei Charles' Krönung: Was macht «Major Augenschmaus»?

Seine Bekanntheit ebenfalls, er wurde zu einem Internetphänomen. Wann immer er in seinem Kilt zu sehen war, kommentierten Hunderte von Fans sein «schneidiges» Aussehen in den sozialen Medien. Bei der Krönungszeremonie im vergangenen Jahr wachte der enge Mitarbeiter des Königs unter anderem über dessen Enkel Prinz George (10) und die anderen drei Pagen von Charles. Ein Video von Thompson, wie er an anderer Stelle dem Monarchen in der Westminster Abbey assistiert, wurde über 115.000 Mal auf X angesehen. Ein Online–Händler hatte zwischenzeitlich eine Tragetasche im Sortiment mit dem Aufdruck «Major Johnny Thompson: my kilty pleasure».