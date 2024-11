Heiner Lauterbach: Judenhass ist «absoluter Müll»

Die neue Sky–Serie «Turmschatten» mit Heiner Lauterbach (71) in der Hauptrolle ist keine leichte Kost. Der Schauspieler verkörpert darin Ephraim Zamir, einen jüdischen Mann, der als Kind den Holocaust überlebte und im Jahr 2005 miterleben muss, wie Neonazis seine Adoptivtochter umbringen. Um ihren Tod zu rächen, trifft er eine drastische Entscheidung: Er bringt die Täter in seine Gewalt, sperrt sie in einen mittelalterlichen Wehrturm und überträgt sein weiteres Vorgehen dann in aller Öffentlichkeit online.