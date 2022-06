Heiner Lauterbach und Emilio Sakraya: Das verbindet das Schauspieler-Duo

Deshalb fällt es dem Jungschauspieler auch nicht leicht, sich zwischen der Musik und der Schauspielerei zu entscheiden. «Für mich gibt es da gar nicht so ein Entweder-Oder», sagt das Multitalent. So steht nach dem Film «Rheingold» wieder ein musikalisches Projekt an. Am 1. Juli erscheint das nach Emilio Sakrayas Geburtsjahr benannte Album «1996». Musikalisch ist auch Heiner Lauterbach. Er spielt Gitarre, Klavier und Schlagzeug, strebt aber keine Zweitkarriere an. Seine Begründung: Fachleute würden mit Blick auf sein Können sagen, «er spielt gar nichts». Stattdessen drehe er gerade den Film «Enkel für Fortgeschrittene» fertig und fange bald eine Serie an.