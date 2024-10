Heino hat seine Kitzbühel-Villa an seinen Manager vermacht

Das Haus in Kitzbühel gehörte seit 1973 Hannelore, die als gebürtige Österreicherin im Grundbuch eingetragen war. Die Immobilie verfügt über vier Etagen, einen Innen–Pool und einen beeindruckenden Blick auf die Berge und die Stadt. Bereits Anfang des Jahres wurde das Haus an Werner überschrieben, nachdem Heino sein Erbe ausgeschlagen hatte. Der Manager bestand darauf, seinem Schützling Heino ein lebenslanges Wohnrecht in «seinem» Haus einzuräumen.