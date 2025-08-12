Heintje wird 70: Das macht der Kinderstar heute

Noch schwerer wog allerdings die Drogensucht seines ältesten Sohnes Pasqual. Mit über 20 sei er ins Drogenmilieu abgerutscht, erzählte Simons 2020 dem «Bunte»–Magazin. «Da kannst du auf dramatische Weise beobachten, wie ein Mensch sich verändert, wenn Drogen sein Leben bestimmen. Da denkst du: Das ist nicht mehr mein Kind, so wie ich es kannte oder wie ich meine, es grossgezogen zu haben», schilderte er darin. Die Situation belastete die ganze Familie schwer. Heute habe sein Sohn seine Probleme mit Hilfe einer Therapie aber überwunden.