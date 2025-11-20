Heinz Hoenig auf dem roten Teppich: Liebeserklärung an seine Ehefrau

Schlimme Erkrankung im Frühjahr 2024

Das Paar ist seit 2019 verheiratet, sechs Jahre später erneuerten die beiden ihr Ehegelübde auf Sylt. Die gemeinsamen Söhne kamen 2020 und 2022 zur Welt. Hinter der Familie liegt eine schwere Zeit. Heinz Hoenig musste Ende April 2024 wegen akuter Herzprobleme ins Krankenhaus. Bakterien hatten seine Speiseröhre geschädigt, der Schauspieler wurde operiert und die Speiseröhre entfernt. Nach 143 Tagen auf der Intensivstation – inklusive Operationen und Koma – holte Annika Kärsten–Hoenig ihren Ehemann nach Hause und pflegte ihn dort. Im Sommer meldete er sich in der Öffentlichkeit zurück.