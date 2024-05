Heinz Hoenig fällt aus: Wie geht es mit Ralph Siegels Musical weiter?

So geht es mit «Ein bisschen Frieden» ohne Heinz Hoenig weiter

Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news erklärt Siegels Management Siegelring: «Herr Hoenig befindet sich aufgrund eines akuten Herzproblems im Krankenhaus und kann somit leider für das Musical ‹Ein bisschen Frieden› nicht auf der Bühne stehen. Auch seine Frau Annika Hoenig wird nicht auftreten, da sie in dieser schwierigen Zeit verständlicherweise an der Seite ihres Mannes steht.»