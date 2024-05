Heinz Hoenig gerührt: Er möchte «egal wie» zurückkommen

Am Wochenende hatte Kärsten–Hoenig im Gespräch mit der «Bild»–Zeitung erklärt, dass eine bakterielle Entzündung einen 2012 eingesetzten Stent am Herzen beschädigt habe. Ausserdem benötige er eine neue Aorta und auch ein Loch in seiner Speiseröhre wurde entdeckt. «Obwohl der Stent erfolgreich eingesetzt wurde, stehen noch weitere wichtige Behandlungsschritte bevor», heisst es auch in einem Update auf der Spendenseite. «Heinz muss zum einen aufgrund seiner entzündeten Aorta operiert werden und zum anderen, da erst kürzlich ein Loch in seiner Speiseröhre entdeckt wurde. Nach diesen komplizierten Eingriffen würden postoperative Betreuung und Rehabilitation folgen.»