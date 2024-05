Heinz Hoenig: Grosse Angst vor der Operation am Montag

Auch auf die finanzielle Misere ging Annika Kärsten–Hoenig bei «stern TV am Sonntag» noch einmal ein. Denn Heinz Hoenig ist seit einigen Jahren nicht krankenversichert. «Er hat früher gutes Geld verdient und hätte Vorsorge treffen können, ja. Aber er musste alles immer selbst bezahlen – und irgendwann sind die Reserven aufgebraucht.» Sie habe seit 2021 alles versucht, ihn in eine Krankenkasse zu bekommen, doch es sei vergeblich gewesen. Erst am Freitag habe sie erfahren, dass der Antrag auf eine obligatorische Anschlussversicherung abgelehnt wurde. Umso dankbarer seien sie und ihr Mann über die Spendenbereitschaft vieler Menschen. «Da fehlen mir die Worte. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen.» Es sei «einfach wundervoll», dass Heinz Hoenig so eine grosse Mitmenschlichkeit entgegengebracht werde. «Es gibt noch gute Menschen da draussen.» So kamen im Rahmen einer Spendenaktion inzwischen mehr als 156.000 Euro für die kostspielige Behandlung zusammen (Stand: Montag, 6 Uhr).