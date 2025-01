Heinz Hoenig kann seine Ehefrau und die Kinder «nicht alleine lassen»

Die Tageszeitung hat den Schauspieler und seine Ehefrau bereits vor dem Jahreswechsel getroffen. In einem anderen Artikel wurde kürzlich berichtet, dass immer noch eine Operation an der Aorta bei Hoenig aussteht. Die OP sei für 2025 geplant, ein genauer Termin wurde aber noch nicht genannt. «Ich fühle mich gut. Eigentlich so gut wie früher. Mit Aorta und herzkrank, das will ich jetzt nicht hören», sagte der Star. Das Kranksein beginne ihm zufolge im Kopf.