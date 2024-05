Heinz Hoenig: Kranker Schauspieler wird am Montag operiert

Dem schwer erkrankten Heinz Hoenig (72) steht eine Operation am kommenden Montag, dem 13. Mai, bevor. Das hat seine Ehefrau, Annika Kärsten–Hoenig (39), RTL bestätigt. Der deutsche Schauspielerstar, unter anderem bekannt für «Das Boot», werde dem Bericht zufolge am Montagmorgen an der Speiseröhre operiert. Wenn er sich von dem Eingriff erholt habe, sei seine Aorta an der Reihe. «Heinz ist soweit bei vollem Bewusstsein», hatte Hoenigs Agentin Birgit Fischer–Höper zuvor dem Sender erzählt. «Er muss jetzt warten, bis seine Werte wieder stabiler werden, um dann die erste OP zu haben.»