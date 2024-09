Heinz Hoenig: Nach langem Klinikaufenthalt ist er wieder zu Hause

Seit Mai lag Heinz Hoenig im Krankenhaus

Der 72–Jährige war im Mai mit Herzproblemen ins Krankenhaus gekommen. Der Schauspieler wurde später an der Speiseröhre operiert. Derzeit wartet Heinz Hoenig weiter auf eine Operation an der Aorta. Diese könne nur unter optimalen Bedingungen durchgeführt werden. «Und bis es so weit sein kann, werden sicherlich noch Monate vergehen», so die Ehefrau des Schauspielers zu «Bild».