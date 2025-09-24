Heinz Hoenig: Rührender Liebesbrief seiner Frau zum Geburtstag

«Tolle Fortschritte»

Er könne wieder allein atmen, laufen, lachen und leben, schreibt sie zu seinen Fortschritten im Brief. Dem Boulevardblatt über seinen aktuellen Gesundheitszustand: «Heinz geht es den Umständen wirklich sehr gut. Seine Physis hat sich unglaublich verbessert.» Doch sie fügt auch hinzu: «Inwieweit eine OP an der Aorta stattfinden kann, müssen wir durch weitere Untersuchungen abklären lassen.» Die Familie blickt dennoch optimistisch in die Zukunft: «Im Moment sind wir einfach froh, bis heute so tolle Fortschritte erzielt zu haben und das ‹neue› Leben als Familie zu geniessen.»