Hoffnungsvolle Worte

Heinz Hoenig: So geht es ihm nach der Speiseröhren-Operation

Heinz Hoenig hat weiter mit seiner Gesundheit zu kämpfen. Nach einer Operation an der Speiseröhre steht dem Schauspieler noch ein Eingriff an der Aorta bevor. Seine Frau Annika Kärsten–Hoenig hat nun einen Einblick in seine aktuelle Lage gegeben.