Heinz Hoenig: Til Schweiger will ihn mit grosser Spende unterstützen

Heinz Hoenig feierte seinen Durchbruch 1981 in «Das Boot». Im Laufe seiner Karriere wirkte der gebürtige Bayer in über 140 TV– und Filmproduktionen mit, ausserdem in zahlreichen Theaterstücken. In der kommenden Woche sollte er für die Premiere von Ralph Siegels Musical «Ein bisschen Frieden» auf der Bühne stehen.